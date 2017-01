FOTO Slovenský spevák mal s manželkou a deťmi hrozivú autonehodu: Ľudia len bezohľadne prechádzali okolo!

Víťaz X Factora Peter Bažík sa na vlastnej koži presvedčil, že piatok 13. prináša nešťastie. O tom, čo sa mu spolu s jeho rodinou stalo, prehovoril na sociálnej sieti. „Šiel som s manželkou, dvoma dcérkami a svokrou do hotela v Krompachoch, kde som mal odohrať koncert a po dlhom čase trochu aj zrelaxovať cez víkend. Veľmi sme sa všetci tešili na spoločný výlet medzi krásne zasnežené hory. No v Spišskom Podhradí sa nám stala nehoda," začal rozprávanie Bažík.

„Na konci obce je železničné priecestie bez závor a pretína "esíčkovú" zákrutu. Protiidúce auto malo zapnuté diaľkové svetlá a zákrutu som nevidel. Vyzeralo to, že cesta ide rovno. Keď vodič prepol na stretávacie svetlá, zistil som, že smerujem von z cesty. Snažil som sa reagovať, no asi som až príliš prudko trhol volantom a dostali sme šmyk," prezradil ďalej spevák, ktorý sa síce snažil zvládnuť vzniknutú situáciu, no jeho auto sa stalo neovládateľným a nedokázal sa vyhnúť zrážke so železničným signalizačným zariadením.

„Bol to pre nás všetkých obrovský šok a veľmi som sa bál o svoju rodinu, či sa im niečo nestalo. Vystrelili všetky airbagy. Keď sa auto konečne zastavilo, okamžite som všetkých ťahal von z auta, lebo zápach z airbagov bol podobný akoby niečo horelo."

Bažík však zachoval chladnú hlavu, ihneď zavolal políciu a záchranku. Pomoc prišla po 15 minútach, no jemu sa to zdalo ako večnosť. „Mrzelo nás však, že okolo prešlo asi 10 áut a nikoho nezaujímalo, že sa práve stala nehoda. Dcérky veľmi plakali a ja som sa asi tak bezmocne ešte v živote necítil. Svokru záchranka musela pre istotu zobrať do nemocnice na röntgen, lebo rozbité sklo ju trochu poranilo a navyše práve jej dvere to celé schytali najviac," pokračoval v opise dramatickej situácie. Našťastie, napokon sa nikomu nič nestalo, až na pár modrín. A hoci im okoloidúce autá nepomohli, pomoc im poskytlo vedenie hotela, do ktorého mal namierené. Dokonca im požičali aj vlastné auto, aby mohli s rodinou fungovať ďalej.