FOTO Šmahel sa po rozchode s Kalisovou odsťahoval k rodičom: Zostal mu pes a kufor!

Ako pred pár dňami prezradila Miriam pre svoju domovskú televíziu, s manželom sa dohodli na rozchode ešte v lete. Veľa o tom diskutovali a zjavne prišli k záveru, že spolu nedokážu existovať. Naďalej však zostali v kontakte kvôli ich trojročnej dcére, ktorá ich bude už navždy spájať. „Prešiel už nejaký čas a sme radi, že spolu vychádzame naozaj veľmi dobre,“ znie stanovisko Kalisovej.

„Máme dobrý vzťah napriek tomu, že už takmer pol roka nežijeme pod jednou strechou. Naďalej nás však spája dcérka Mia. Obaja jej dávame všetku pozornosť a lásku. Na tomto sa nič nezmení. Nebola a nie je v tom žiadna tretia osoba, pre takúto hlúposť by žiaden z nás neriskoval rodinu a spoločný život,“ povedal pre Markízu Šmahel, ktorý si uvedomuje následky, ktoré z tohto rozhodnutia plynú, a chcú sa s nimi vyrovnať ako rozumní dospelí ľudia.

Výsledok? Šmahel sa z bytu v Stupave, kde doteraz s Miriam žil, odsťahoval a útočisko našiel u svojich rodičov v bratislavskej Petržalke. A zdá sa, že práve tam strávil aj vianočné sviatky, počas ktorých mu robila spoločnosť nielen rodina, ale aj psík. Keď sme totiž športovca v pondelok poobede zastihli, z paneláka vychádzal ovešaný taškami a vedľa neho veselo cupkal štvornohý kamarát, ktorému do auta niesol aj peleštek.

Zdá sa, že takto vybavený fitnesák sa vybral na dlhšiu cestu, pretože z parkoviska si to namieril na diaľnicu smer Trnava. No nie je ani vylúčené, že išiel navštíviť svoju dcérku do Nitry, odkiaľ zas pochádza Miriam, ktorá tam zrejme trávila Vianoce. Šmahel sa k svojim sviatkom do uzávierky nevyjadril.