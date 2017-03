FOTO Šmahel priznal definitivíny koniec s Kalisovou a... Hneď to roztočil na párty „so slávnou milenkou"!

Napriek tomu, že dvojici sa len pred troma rokmi narodila dcérka Mia, ich vzťah sa im nepodarilo zachrániť. Že už nie sú spolu, sa písalo niekoľko týždňov, no manželia sa tvárili, že je všetko v poriadku. Až teraz sa pre portál markiza.sk priznali, že to tak nie je. „Rozišli sme sa v lete na prelome júla a augusta. Nebolo to žiadne pochabé rozhodnutie,“ povedala Miriam a Martin ju obratom doplnil. „Vždy budeme rodina, máme dcérku, ktorú zbožňujeme,“ dodal fitnes tréner.

Moderátorka sa už ani netajila tým, že je to definitívne. Pod jednou strechou totiž nežijú už takmer pol roka. Naďalej však spolu komunikujú kvôli Mii. „Nebola a nie je v tom žiadna tretia osoba, pre takúto hlúposť by žiaden z nás neriskoval rodinu a spoločný život,“ dušoval sa Šmahel. Zhruba v rovnakom čase, ako sa ešte stále zákonití manželia priznali, že už spolu nie sú, sa športovec išiel odreagovať.

Na neúspešný vzťah zrejme už viac ani nemyslí a namiesto toho veselo žúruje. Na vianočnej párty spojenej so zabíjačkou, ktorú vo štvrtok večer organizoval odborník na krásu Jozef Oklamčák, to poriadne roztočil. Zabával sa po boku mladej herečky Natálie Puklušovej, ktorá poplietla hlavu ženatému Andymu Krausovi, a bolo vidieť, že sa v jej spoločnosti cíti naozaj dobre. Rovnako aj v spoločnosti kamarátov. Martin si totiž poklebetil aj s Petrom Varinským, bývalým frajerom svojej manželky. Že by sa mu posťažoval na Mirku?