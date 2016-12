FOTO Šmahelovci už krízu nedokážu utajiť: Dôkaz, že je koniec!

Donedávna harmonické manželstvo markizáčky Miriam Šmahel Kalisovej (31) a fitnes trénera Martina Šmahela (34) má už dlhší čas prechádzať vážnou krízou. Za všetkým má stáť to, že športovec sa mal zahľadieť do mladej modelky, moderátorke má prekážať fakt, že ťahá celú domácnosť a šťastie sa v ich prípade razom otočilo do hádok. A hoci obaja stále tvrdia, že medzi nimi je všetko v poriadku, vec, ktorú teraz spravili, hovorí jasnou rečou. Je koniec!

12. 12. 2016 Počas Bratislavských módnych dní sa ukázali ako harmonický pár. Autor: Michal Šebeňa