FOTO Takto sa skončilo podnikanie tehotnej Balúchovej: Jej salón ostal v troskách

Barborin salón totiž už zíva prázdnotou. Zdemolovaným interiérom sa na sociálnej sieti ,,pochválila“ sama Balúchová. Nastávajúca mamička očakávaného potomka Borisa Kollára (51) neúspech očividne nenesie práve ľahko.

„Bude mi to tu neskutočne chýbať,“ napísala pri fotografii rozbúranej miestnosti. Ľuďom z okolia však zjavne štúdio krásy až tak chýbať nebude. „Nuž, keby boli kvalitné služby za tie peniaze, tak by to asi fungovalo ďalej,“ či „Prenechaj to ľuďom, ktorí to vedia a rozumejú tomu,“ odkázali cez sociálnu sieť blondínke.

Na Barborin salón sme sa boli pozrieť aj my. Miesto zariadenia sa však v budove väčšinou nachádzajú už len smetné vrecia a neporiadok. Nuž, Barbora zúfať nemusí. Čochvíľa Kollárovi porodí syna a každý dobre vie, že všetky jeho mamičky si žijú bezproblémový život.