FOTO Takto ste krehkú Pauhofovú ešte nevideli: Zúbožená a omrznutá!

V priebehu natáčania filmu sa Táňa Pauhofová, Klára Issová a Ľuboš Kostelný museli poriadne obetovať. Pre krátku scénu boli nútení sedieť v mraze celú večnosť. Našťastie, nikto neochorel. „Na lanovke sme zmrzli. Kompletne. Klárka, Ľubko a ja sme sedeli niekoľko hodín bez pohybu na lanovke, kde fúkala meluzína a zohrievali sme sa navzájom. Aspoň pocitovo,“ prezradila nám dnes už s úsmevom krásna ryšavka.



Filmový štáb sa im situáciu snažil akokoľvek uľahčiť a to napriek tomu, že to tiež nemal vôbec jednoduché. „So štábom sme sa dohovárali vysielačkou, čo sa zimy týkalo, neboli na tom oveľa lepšie. Vo filme sa takéto scény vyskytnú na zlomok sekundy, ale reálne sa každá scéna točí veľmi dlho. Rozhodne to však za svoju najhoršiu skúsenosť nepovažujem, bolo nám aspoň spolu veselo, aj keď to bolo náročné,“ dodala.