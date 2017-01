FOTO Tehotná Puškárová ako odtrhnutá z reťaze: Zlatka, chýbalo málo a...

Puškárová na seba v markizáckej šou, ktorá sa objavila na obrazovkách vo štvrtok večer, strhla celú pozornosť. A nepostarala sa o to len svojou veselou náladou, ale najmä outfitom! Zlatka si totiž na seba nahodila šaty, ktoré vyzerali skôr ako dlhšie tričko než oblečenie pre dámu.

Moderátorke to však očividne vôbec neprekážalo. Bez problémov poskakovala, zabávala sa, čo jej sily stačili, zdvíhala ruky nad hlavu a bolo tak už len otázkou času, kedy ju jej oblečenie zradí. Stalo sa.

Keď sedela na gauči, divákom žlto-modrej televízie ukázala to, čo inak skrýva za moderátorským pultíkom. Zlatka pustila fanúšikov relácie pod sukňu. A jej manžel Patrik Švajda sa na všetko len prizeral... Nuž, nabudúce by to chcelo dlhší outfit alebo menej skákať.