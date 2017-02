FOTO VNÚTRI Tieto zábery Studenkovej so Spiritom musíte vidieť: Wau, veď Zdena pri ňom vyzerala ako jeho frajerka!

„Zdenku poznám už od môjho detstva, je mi obrovským vzorom, lebo je to silná žena, má rešpekt a je symbolom ženskosti. Môj ocino je veľkou inšpiráciou pre mňa a Majk zastrešuje hiphopovú kultúru a vedie tiež ľudí, aby hľadali vo svojom vnútri niečo hlbšie, a to je to spirit, a ešte aj on sa volá Spirit. Takže som spokojná, že to všetci prijali,“ prezradila nám na svojej akcii usmiata Vierka.

A hoci je o Zdene dobre známe, že sa o seba perfektne stará a slovo starnutie nepozná, v stredu večer vyzerala priam úžasne! Štýlové mladistvé oblečenie a kratší účes z nej spravili hotovú mladicu. A nielen čo sa outfitu týka, ale aj v tvári doslova žiarila na všetky strany.

Keď sa k nej pripojil raper Majk Spirit, útla Zdenka pri ňom skutočne vyzerala ako jeho priateľka. Veď, posúďte sami!