FOTO Tri potraty, zdevastované zuby a nadváha jej nedali spávať: Takto Janetta zatočila so svojím vzhľadom!

Sestry Andrea a Janetta majú k sebe veľmi blízko. Spojilo ich trápenie. Ich mama im zomrela keď boli ešte malé, a tak sa na seba ešte viac naviazali. Odvtedy sú tu jedna pre druhú a rovnako spoločne išli aj do ich životných premien.

Kočka aj po päťdesiatke: Ukážte svojim mamám ako vyzerať mladšie

Andrea, ktorá má dvoch synov, je nezamestnaná a rozvedená, čo jej poriadne znižuje sebavedomie. Cíti sa totiž zbytočne. A ešte viac sa trápi jej sestra Janetta, ktorá je síce vydatá už osemnásť rokov, no dieťa im s manželom dopriate nebolo. Potratila až trikrát a po hormonálnej liečbe pribrala 40 kilogramov. Za rok!

VIDEO Neskutočná premena vojvodkyne Kate! Takto sa z Popolušky stala krásna žena!

Čítajte viac 7 najväčších mediálnych „haluzí“, ktorými na Slovensku štartovali televízne šou

A navyše nebola spokojná ani so svojimi vlasmi či zubami. Mala ich totiž v hroznom stave a nemohla si dovoliť usmievať sa. No keď ich zobrali do parády odborníci, ich trápenie razom zmizlo.

Výsledok? Okrem fyzickej premeny oboch sestier, sa Janetta dostala k netradičnej indickej medicíne Ayurvéde, ktorá jej pomáha bojovať aj proti cukrovke, ktorou tiež trpí.

Hviezdny vizážista varuje: Na TENTO beauty trend rozhodne zabudnite!

Okrem toho obidve majú nové zuby, vlasy, a Janetta dostala aj špeciálne kontaktné šošovky vyrobené na mieru. Sestre upravili smutný výraz tváre a taktiež opravili zuby. Z utrápených žien sa tak akoby šibnutím čarovného prútika stali kočky. Čo hovoríte na premenu?

Nalomil sa vám necht? Úplne obyčajná vec vám dokáže pomôcť!