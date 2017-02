FOTO Vajdová šokovala vychudnutou postavou: Petra, preboha, čo sa to s tebou deje?

Petra Vajdová už dávno dokázala, že nie je nijaká padavka a športovým aktivitám sa nevyhýba. Zhruba pred dvoma rokmi drela kvôli divadelnej úlohe pri tanečnej tyči s trénerkou pole dance. Pred rokom sa zasa dala na thajský box.

„Schudla som vyše desať kíl. Viackrát do týždňa cvičím s trénerkou, ktorá ma dostala do tejto formy a udržuje ma nielen vo fyzickej, ale aj v psychickej stabilite. Cvičenie s ňou som doplnila thajským boxom. Je to skvelý šport,“ prezradila Vajdová pred rokom v rozhovore pre týždenník Šarm. Zdá sa však, že šport ju natoľko pohltil, že sa dostala už na hranicu výrazného úbytku na váhe.

To, že začala bleskovo chudnúť, si postupne všimli aj diváci Búrlivého vína, no jej schudnutá postava dala vyniknúť najmä na minuloročnom udeľovaní divadelných cien DOSKY. Herečka si totiž odniesla prvenstvo v kategórii najlepší ženský herecký výkon, a keď si prišla prevziať cenu, každému do očí udreli jej extrémne útle ruky a kostnaté plecia. Vajdová si očividne nedá povedať a chudne veselo ďalej.

Najnovšie totiž šokuje ešte chudšou postavou, ktorou vydesila prítomných hostí v sále počas nedeľného galavečera Krištáľové krídlo. Jej tenké nohy v legínsach vyvolali medzi prítomnými debatu, či Petra náhodou netrpí zdravotnými problémami.

„Už dlho mám takú postavu, stále športujem a snažím sa zdravo jesť, ale nie je to nič drastické. Mám dosť pohybu, to je pravda. Striedam to, podľa toho, čo ma baví. Šport striedam ako voňavky. Teraz zase napríklad chodím iba do fitka a potom tanec na tyči v predstavení, ale inak nič nové momentálne nerobím,“ prezradila nám herečka. Keď to takto pôjde s jej vášňou k športu aj ďalej, o chvíľu sa už úplne stratí pred očami.