FOTO Vilo Rozboril a jeho partnerka Sandra odhalili svoje súkromie ako ešte nikdy: Nech sa páči, takto si žije prominentný pár!

Vila a Sandru totiž chytil za srdce príbeh Denisy, ktorá pred rokmi žila so svojím milovaným manželom, s ktorým si plánovali krásnu budúcnosť. Osud však zamiešal karty a po nehode s fatálnymi následkami ostala s deťmi sama. „Manžela zrazila dodávka pred jedenástimi rokmi. On nám dával všetko. Dával celú výplatu, staral sa o deti. Plánovali sme spolu dvanásť detí. Deti sú všetko, viac ako majetok a bohatstvo. Deti vám ostanú a po nich prídu ďalšie deti,“ zaspomínala si Denisa. Hoci si neskôr našla partnera, ktorý jej opäť dal krídla, aj táto radosť netrvala večne.

Zrazu sa matka piatich detí ocitla v zúfalej finančnej situácii, keď z niekoľkých stoviek eur musela platiť nájom, energie a živiť rodinu. Navyše na ceste bolo šieste dieťa. „Po pohrebe som sa zoznámila s milým pánom. Nevyšlo to, lebo si opravil dom. Ja som nabrala pôžičky na seba a nakoniec nás vyhodil z domu,“ povedala žena, ktorá so svojimi deťmi skončila na ulici. Na nohy sa postavila až po niekoľkých mesiacoch a pomoci dobrých ľudí. „Nebyť pani tuto v obchode, možno by som to nezvládala. Keď nie sú financie, tak na sekeru nám napíše a ja to neskôr zaplatím,“ povzdychla si.

V početnej rodine chýbalo azda všetko okrem toho, čo je v živote najdôležitejšie a čo nás často drží nad vodou aj v tej najťažšej situácii – láska. Tesne pred Denisiným pôrodom, v období, keď sa blížili Vianoce, si túto rodinu zobrali pod ochranné krídla samotný moderátor relácie Vilo Rozboril s partnerkou Sandrou. Kým sa mama piatich anjelikov pripravovala na príchod toho šiesteho, deti bývali v dome prominentného páru a zažili veci, aké možno nikdy nevideli. Nehovoriac o obrovskom prekvapení, ktoré ich doma čakalo po návrate – kompletné prerobenie a zariadenie ich bytu. A všetci diváci si tak môžu do detailov pozrieť aj to, ako to v dome zaľúbencov vyzerá.