FOTO Víťazka Miss Universe odletela na Filipíny: V týchto šatách zabojuje na svetovom finále!

Tmavovlásku čaká náročný 21-dňový program, no keďže ju riaditeľka súťaže skvele pripravila, nemá sa čoho báť, hoci po úspechu, ktorý v tej istej krajine pred rokmi zožala Silvia Lakatošová, to nebude mať ľahké. „Svetové finále Miss Universe sa po 23 rokoch vracia na Filipíny a zhodou okolností som práve v Manile súťažila. Verím, že Zuzke sa podarí dostať do finále,“ prezradila nám Silvia a Zuzanina reakcia na seba nedala dlho čakať. „Je to pre mňa výzva, ale veľmi sa teším. Som plná adrenalínu a očakávania,“ povedala Kollárová.

Riaditeľka súťaže Zuzaniným danostiam dôveruje. Kráska je totiž veľmi dobre pripravená a jej kráse určite dá vyniknúť aj štýlová gardéroba, ktorej súčasťou sú aj nádherné šaty od Jany Gavalcovej šité na mieru, ktoré stáli poriadne mastnú sumičku.

„Šaty sú z modrotlače, ktorá je naším slovenským kultúrnym dedičstvom, a sú z kolekcie True Blue. Tento konkrétny model ešte nie je ocenený, ale podobný som v minulosti robila a stál 4- až 5-tisíc eur,“ objasnila návrhárka Gavalcová.