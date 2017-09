FOTO VNÚTRI Blond prsatica s napichanými perami z Farmy odhalila pravú tvár: Preboha, dala si dole mejkap a krása bola fuč!

Markíza včera spustila v poradí už deviatu sériu Farmy, ktorá sa točí medzi Terchovou a Zázrivou. A opäť sa na statku stretla rôznorodá skupinka ľudí. Od drsného motorkára, cez blond muža, ktorý sa prirovnáva ku Geissenovi až po blond prsaticu s napichanými perami. A práve spomínanú Kysučanku Evu Zelníkovú už mali diváci možnosť vidieť aj v inej šou. Pred pár mesiacmi totiž súťažila v jojkárskych Nákupných maniačkach. Kamery sa jej očividne natoľko zapáčili, že sa rozhodla, že svoje vnady prevetrá aj na Farme

No kým v dokrútke pred odchodom na statok bola dokonale nalíčená, nahodená, po príchode do lona prírody sa musela s perfektným líčením rozlúčiť. Drsné podmienky totiž obdarenú blondínku rozplakali a kráska sa celému Slovensku ukázala v pravom svetle. Bez štipky líčidla, uplakaná a opuchnutá. ,,Na Farme mi môže môj fyzický vzhľad skôr uškodiť, keďže medzi dievčatami vládne pre toto vždy veľká rivalita. Snáď to tak nebude, ale stať sa môže všeličo. Tiež rátam aj s tým, že muži možno budú bojovať o nejakú pozornosť. Uvidíme," zamyslela sa tesne pred odchodom do neznáma.