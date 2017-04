FOTO VNÚTRI Celeste Buckingham má nového frajera: Zbalila TOHTO fešáka!

Celeste a Matěj sa zoznámili počas šou X Factor ešte v roku 2014, kde rodák z Česka účinkoval a speváčka v tom čase sedela v porotcovskom kresle. Bola to láska ako hrom a za ten čas, čo tvorili párik, nič nenasvedčovalo tomu, že sa títo dvaja rozídu.

Celeste zložila krásnu romantickú pieseň, ktorú venovala svojej láske, a Matěja dokonca obsadila aj do svojho klipu. Všade, kde sa objavili, pôsobili ako zamilované holubičky. No odrazu prišiel koniec.

„Prišlo to tak zrazu, nečakali sme to,“ reagovala vtedy Celeste, ktorá sa aj po rozchode so svojím ex objavovala na viacerých spoločenských akciách. Ich vzťah je však navždy minulosťou. Buckingham si totiž za neho už stihla nájsť náhradu.

Fotografovi denníka Plus JEDEN DEŇ sa nový zamilovaný párik podarilo nafotiť. V stredu večer sa v spoločnosti svojich kamarátov vybrali do mesta k Dunaju na drink. Zaľúbencom spoločnosť robil Samo Tomeček a jeho priateľka Kristy. Všetci sa veľmi dobre zabávali a na Celeste bolo vidieť, že je opäť šťastná.

S neznámym mladým mužom sa neustále hladkali po rukách a vymieňali si ľúbostné pohľady. V dobrej nálade spolu neskôr odišli preč. Celý čas sa držali za ruky, túlili sa k sebe a napokon sa stratili v nočnej Bratislave.