FOTO VNÚTRI Cifrová opäť dráždi: Po bujnom poprsí v priesvitných plavkách ukázala TOTO!

Playmate Eva Cifrová sa na nedostatok sexi záberov rozhodne sťažovať nemôže, keďže veľká väčšina jej fotografií je takých, na ktorých pózuje iba sporo odetá alebo celkom nahá. Jej vylepšené prsia videl už snáď každý. Najnovšie si to táto sexi kráska namierila do Turecka, kde pózuje pred fotoobjektívmi. Tentokrát však nie sú v hlavnej úlohe jej bujné vnady, ale sexi pozadie. Blondínka sedí v mori v provokačnej póze v červených tango bikinách. Hmm, páni, kto by si z vás nechal povedať?