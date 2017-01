FOTO VNÚTRI Čo sa to s Krausom, panebože, deje? Takto zanedbaného ste ho ešte nevideli!

Strhaný výraz tváre, veľká sivá brada, ulízané vlasy a unavené oči. Takýto pohľad sa naskytol divákom televízie JOJ, keď si vo štvrtok zapli reláciu TopStar. Andy tam pred kamerami rozprával o prípravách pokračovania Paneláka, no viac než jeho slová zaujala jeho vizáž.

Zdá sa, že za jeho novým, no nelichotivým imidžom sa skrýva pracovná vyťaženosť. Alebo že by dodnes ľutoval, že odišiel od manželky? Ktovie. Kraus by však ráno rozhodne nemal obchádzať zrkadlo.