FOTO VNÚTRI Dokonalá Andrea Verešová? Ani zďaleka! Kráska na sebe nechcene odhalila poriadne nechutnú vec!

Dokonalú postavu môže Verešovej závidieť nejedna žena. A nie len to. Andrea má neskutočne nádhernú tvár, aj vďaka ktorej sa jej kšefty sypú jedna radosť. No je na nej jedna vec, ktorá až tak dokonalá nie je. A tú odhalila pred pár dňami na kúpalisku v Bešeňovej, kde bola aj so svojimi deťmi.

Andrea si po dlhej dobe neobula úzke vysoké ihličky, ale nízke pohodlné žabky. A práve v nich odhalila na svojich chodidlách to, čo doteraz lodičkami a ramienkovými sandálkami úspešne zakrývala. A to nepríjemné a esteticky nepekné kostné výrastky pri palcoch nôh, tzv. haluxy, ktoré jej zrejme vznikli neustálym nosením extrémne vysokých a úzkych topánok. Našťastie pre Andreu, žabky nosí zrejme naozaj iba výnimočne a v jej obľúbenej obuvi jej tieto nepekné kôstky nevidno.