FOTO VNÚTRI Krásna modelka Peštová sa predviedla: Wow, toto telo má Habera doma!

Česká topmodelka sa na Instagrame rada chváli fotkami svojich krásnych detí či moderných outfitov.

Včera však zavesila na svoj profil fotku seba tak, ako ju vidí zvyčajne len jej partner, spevák Paľo Habera. A je mu teda čo závidieť.

Peštová si na snímke vychutnáva melón v modrých takmer priesvitných čipkovaných plavkách a rafinovaný strih s hlbokým dekoltom len podtrhujú jej dokonalú figúru.

🍉 Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Pestova (@daniela_pestova), Jún 11, 2017 o 7:14 PDT

Letný look doplnila jemnou bižutériou a obyčajným praktickým drdolom.

No kto by to bol povedal, že táto sexy kosť už o pár rokov oslávi päťdesiatku?