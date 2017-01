FOTO VNÚTRI Mojsejová si narazila zajačika (27): Fu, tak tento má od Braňa poriadne ďaleko!

Tak tomu sa hovorí zmena! Nora, ktorá, ako už je známe, bola vydatá za dlhovlasého Braňa Mojseja, poriadne prekvapila. Nový chlap po jej boku je totiž celkom odlišný. Svalnatý mladík je samé tetovanie a už z diaľky z neho vyžaruje rešpekt. Zdá sa, že to košickej podnikateľke aj vyhovuje a našla si takzvaného ochrancu.

Vyzerá to tak, že Nore sa podarilo uloviť o tridsať rokov mladšieho zajačika na nový imidž, ktorý si po prepustení z väzby pestuje. Podnikateľka totiž výrazne schudla a začala sa o seba aj viac starať. Výsledky tak nedali na seba dlho čakať.

Paradoxne, Mojsejová ho ešte pred časom tajila. „Ja už po žiadnych vzťahoch netúžim a už vôbec sa nemienim viazať. Mám rada slobodu. Samozrejme, že mám kamarátov a idem s nimi von. A že sú mladší, za to ja nemôžem. Ale musím povedať, že mi to vyhovuje. Vždy som mala mladších mužov. Neviem, čím to je, ale je to tak (smiech). To, že idem na kávu alebo na drink, to je podľa mňa rande. Ale nerandím každý druhý deň s niekým iným, ale stále s tým istým," povedala pred pár týždňami v rozhovore pre Šarm s tým, že sa stretli už štyrikrát. Jeho vek však vtedy prezradiť nechcela. Vraj by to bol strašný cirkus. Teraz jej je to už, zdá sa, jedno, pretože sa dokonca hovorí aj o ich zásnubách.