FOTO VNÚTRI Najväčšia módna katastrofa na Adelinej svadbe: Pozrite sa, v čom prišla Banášovej sestra!

Najsledovanejšia celebritná svadba tohto roka je úspešne za nami. Adela a Viktor si povedali svoje áno v piatok v kostolíku vo Svätom Jure v kruhu najbližšej rodiny. V Tomášove sa potom v sobotu konala svadobná veselica, na ktorú si mladomanželia pozvali množstvo hostí. Ešte pred samotným druhým obradom sa Adela a Viktor ukázali vo dverách kaštieľa, kde počas príprav vítali prvých hostí. Zatiaľ čo známa blondínka pobehovala s natáčkami na hlave, ženích sa v kraťasoch zabával pri svojich kamarátoch.

Rodinní príslušníci sa do areálu začali schádzať okolo 14. hodine, keď dorazila Adelina staršia sestra Mária. Tá prišla v zvláštnych topánkach, ktoré skôr pripomínali model pre deti. Navyše do vzorovaných červených topánok si obula modré pásikavé ponožky. Nezachránila to ani večer, keď ku krátkym červeným šatám zvolila nevhodné sandálky, ktorými pokazila celkový dojem jej večerného outfitu.

