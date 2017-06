FOTO VNÚTRI Pamätáte si ešte na krásavca Nika z jojkárskeho Hotela Paradise? Preboha, to čo so sebou porobil?!

Krásavec Niko mnohých očaril svojou vypracovanou postavou už v reality šou Hotel Paradise. V tom čase sa na svetlo sveta dostali aj jeho erotické fotografie, na ktorých ochotne odhaľuje svoje prirodzenie. Navyše ho mnohí muži odporučili ako skvelého spoločníka. Potom sa ukázal v ďalšej reality šou, kde si hľadal lásku v šou Mama, ožeň ma!

Niko sa na nezáujem žien nemôže sťažovať. „Ženy ma balia a priznávam, že aj sex na jednu noc sa mi prihodí,“ prezradil nám po účinkovaní v Hoteli Paradise. Zrejme ich neodradili ani fámy o tom, že pred rokmi mal robiť spoločnosť bohatým mužom. Kto by si bol myslel, že dnes sedí za počítačom v kancelárii, je na omyle. Hnedovlasý vypracovaný muž si totiž zarába svojím telom. Živí sa ako striptér. A táto práca si vyžaduje extra starostlivosť o svoje telo. Niko to však už tak preháňa, že sa doslova mení na svalové monštrum a pokojne by mohol konkurovať Rambovi, ktorého stvárnil legendárny Silvester Stallone. Bývalý účastník reality šou má dokonca už väčšie svaly ako Stallone. Nikolas, kam až chceš zájsť?