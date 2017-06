FOTO VNÚTRI Plačková odhalila poriadne intímny záber: Takto ju vidí jedine jej manžel!

Vedieť, čo celé dni robí Zuzana Plačková, nie je žiadny problém. Stačí, ak ju sledujete na jej Instagramovom účte. Bývalá účastníčka reality šou tam dopodrobna mapuje každý krok, ktorý urobí.

Napriek tomu však doposiaľ nikto nevidel, ako Zuzana vyzerá, keď spí. Uznajte, v spánku by si fotila selfie asi len veľmi ťažko. Napriek tomu vznikol záber, ako si brunetka spokojne odfukuje po náročnom dni. O ten sa postaral jej manžel René.

,,Keď sa ráno zobudíš a nájdeš si takéto fotky v mobile. To majú úchylku tí naši muži či ako? Alebo mi chcel naznačiť, že nespím ako princezná, ale úplná kráľovná cez celú posteľ," napísala Plačková k fotke, kde leží v manželskej posteli, zatiaľ čo René držal v ruke jej telefón. Hneď ako to Zuzana zistila sa spomínaná fotka okamžite objavila na internete a celé Slovensko tak mohlo vidieť to, na čo sa doteraz mohol pozerať len jej muž.

