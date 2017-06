FOTO VNÚTRI Preboha, čo to so sebou urobila? Krása modelky Škamlovej je fuč!

Romana Škamlová je bezpochyby krásna žena. Svojim výzorom už dokázala zaujať nejedného muža, ako aj množstvo svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Tých pravidelne zásobuje sexi fotkami zo súkromia, či dovoleniek.

Najnovšie však modelka dokázala, že má zmysel pre humor a na svoje konto na Instagrame sa rozhodla zavesiť fotku, ktorá má od nádhernej ženy na míle ďaleko. Romana na spomínanej fotografii pózuje so svojou kamarátkou, ktorá sa jej stará o nechty. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nebola odlíčená a nemala celé zuby špinavé od čokolády.

"Konečne jedna prirodzená. Za chvíľu mi volá: Vymaž to! ale má tréning, tak to ešte hodinu bude," napísala k fotke Romana. Do debaty pod fotkou sa zapojil aj známy návrhár a Romanin kamarát Lukáš Kimlička: "Konečne si si dala dole strojček a ukázala skutočnosť." Musíme každopádne uznať, že konečne sa aspoň našla modelka, ktorá si na dokonalú fotku až tak nepotrpí.