FOTO VNÚTRI! Producent veľkých šou Nuňéz šokuje: Peter, kde máš svoju typickú kučeravú hrivu?

Pre Núňeza sú už roky typické kučeravé čierne husté vlasy. Vždy bol známy tým, že mu padajú do očí a pripomínajú tvar hríbika. No tomuto je koniec. Rozhodol sa totiž vyskúšať niečo nové. Začal nosiť pravú stranu vlasov sčesanú a upravenú dozadu a iba ľavú stranu má rozstrapatenú ako kedysi. Treba uznať, že mu to takto lepšie sekne.