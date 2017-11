FOTO VNÚTRI Rozborilov lekár zo Siedmeho neba padol opäť na dno: TAKTO teraz vyzerá!

Doktor Laurinec si toho zažil naozaj veľa. V minulosti zaútočil na otca tyrana, ktorý skončil v nemocnici, a keďže na neho podal trestné oznámenie, Ľubomír putoval rovno do basy. Keď sa dostal z väzenia, čakala na neho ďalšia rana. Z váženého doktora sa stal bezdomovec. Po roku na ulici sa ho však ujal Vilo Rozboril a v relácii V siedmom nebi sa z neho stal nový človek. Vďaka profesorovi Vladimírovi Krčmérymu sa mohol dokonca vrátiť k svojmu povolaniu lekára, pretože mu vybavili, že môže vycestovať na misiu do Afriky. Všetko vyzeralo sľubne, no realita je, žiaľ, celkom iná.



Úplnou náhodou sa nám Ľubomíra Laurinca totiž podarilo stretnúť ešte v septembri na bratislavskej Obchodnej ulici, kde sa len tak ponevieral v čiernych „kroksoch“, sivých teplákoch, tričku a vo veste. Nevyzeral však najlepšie. Aj preto sme kontaktovali Vila Rozborila, od ktorého sme chceli vedieť, či má o lekárovi nejaké správy.



„S Ľubom som si písal naposledy v júni, keď bol na misii. Sľúbil, že keď sa vráti, ozve sa. Neurobil tak. Viem, že po príchode býval u manželov, ktorí boli prezentovaní i V siedmom nebi. Výborní svedomití ľudia. Ľubovi sa už niekoľko týždňov naša produkcia nevie dovolať a on nás nijako nekontaktuje. Vieme si predstaviť spôsob pomoci, ale len za predpokladu, že bude druhá strana o ňu stáť, čo sa momentálne nedeje,“ povedal nám vtedy nemilo prekvapený Rozboril, ktorý ani vôbec nevedel, že lekár je už doma z misie. Zo zdroja sme sa však dozvedeli aj iné skutočnosti. ,,Na misii s ním boli spokojní. No viete, tam je iný problém. Pokiaľ bude odmietať liečbu pre závislých, ďalej sa nepohne. Ľubo sa vykašľal dokonca aj na obnovenie zápisu do lekárskej komory. Či tak medzičasom urobil, neviem,“ povedal nám ďalší človek z jeho okolia. Zdá sa však, že veci sa predsa len pohli k lepšiemu. Svedčia o tom najnovšie správy od Rozborila: „Máme s ním kontakt, Ľubovi nosí produkcia nejaké veci, ktoré potrebuje, píšem si s ním cez Facebook.“ Viac sme sa zatiaľ nedozvedeli. Ako bývalý lekár teraz skutočne žije, je viac ako otázne...