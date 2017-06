FOTO VNÚTRI Rozhodne najhorší záber, aký Cmorik mal: Peťo, keď sa uvidíš, už nikdy si to nespravíš!

Peter Cmorik sa objavil minulý týždeň v Teleráne, do ktorého zobral aj svoju novú priateľku, krásnu huslistku Danielu. Práve pre ňu zložil novú romantickú skladbu Spolu zostarnúť, ktorú zahral aj v živom vysielaní. Na spevákovi bolo po trpkom rozchode s Mirkou Partlovou konečne vidno, že opäť žiari šťastím a do krásnej tmavovlásky je zamilovaný až po uši. Jednu vec však pred vstupom do štúdia vôbec nedomyslel. A to účes, ktorý si doma vystrúhal.

Cmorik, ktorý si pestuje dlhšie vlasy, si spravil ulízaný cop a takto sa posadil pred kamery. No po pravde, táto vlasová kreácia mu vôbec nepasovala. Nabudúce Peťo už rozhodne bez copíka.