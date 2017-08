FOTO VNÚTRI Spevák Peter Cmorik v úlohe Toma Cruisa... Schválne, nájdite päť rozdielov!

Návštevníci leteckých dní na Sliači si okrem bohatého kultúrneho programu, koncertov a rôznych sprievodných podujatí mohli vyskúšať a aj z blízka si obzrieť lietadlá, stíhačky, jednoducho všetko, čo k tomuto dňu patrí. Na leteckých dňoch na Sliači vystupoval aj spevák Peter Cmorik, ktorý tiež neodolal záberu s lietadlom. A keďže nechcel len ticho a nenápadne pózovať pri lietadle, rozhodol sa doň sadnúť a zahrať sa na pilota z filmu Top Gun, konkrétne na Toma Cruisa. Podobný stroj a takmer rovnaké gesto.



No treba uznať, že sa tu zopár rozdielov predsa len nájde. Odkedy je Peťo zamilovaný, je vidieť, že sa jeho priateľka o neho poriadne stará a spevák sa výrazne zaguľatil. A mohol by možno pouvažovať aj o zmene účesu. Peťo, inšpiruj sa Tomom Cruisom! Chce to kaderníka a navštíviť fitko...