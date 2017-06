FOTO VNÚTRI Tak to je aká radikálna zmena! Pamätáte si na dcéru Petra Dvorského? Veď Marta sa na seba už ani nepodobá!

Marta Dvorská kedysi dávno nosila nenápadný strih, čudnú ofinku a celkovo rozhodne nepatrila k ženám, ktoré sa mohli pýšiť ukážkovým štýlom. Preslávila sa nielen ako dcéra operného speváka Petra Dvorského, ale hlavne ako priateľka tragicky zosnulého exsuperstaristu Petra Končeka († 26), ktorý zahynul v aute.

Časom sa však z nenápadnej Marty stala uznávaná vizážistka, ktorá na sebe začala makať, od základov zmenila štýl, vizáž, vlasy a dnes by ste ju už ani nespoznali. A hoci sme už viackrát písali o tom, ako sa zmenila, jej najnovšie zábery sú skutočne jedna veľká bomba. Marta sa mení ako chameleón a pokojne môže udávať najnovšie trendy v líčení. Extravagantná dcéra operného speváka totiž pracuje ako make up artist v bratislavskom nákupnom centre v Bratislave, kde v známej kozmetickej predajni má na starosti líčenie a celkové poradenstvo. Veď, uznajte sami! Je to teda poriadna zmena!

