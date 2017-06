FOTO VNÚTRI Toto je najšokujúcejšia premena v našom šoubiznise! Tvár Patrície Vittekovej sa za pár mesiacov zmenila na nepoznanie!

Patrícia Vitteková si toho za posledné roky poriadne preskákala. Riešila neveru svojho manžela s jojkárkou Sašou Orviskou, prekonala viacero zdravotných problémov, dosť pribrala a aj keď našla spriaznenú dušu, prišiel rozchod. No za posledné mesiace sa všetko zmenilo akoby šibnutím čarovného prútia.

Dnes by ste Vittekovú už vôbec nespoznali: Prežila neveru, vážne choroby a teraz? Je to vôbec ona?

FOTO Patrícia Vitteková dráždi jedna radosť: Fuu, to sú poriadne bomby!

Patrícia začala pridávať na Instagram fotografie, na ktorých vyzerá akosi inak. Poriadne schudla a žiarila na všetky strany. No viacerí si všimli, že sa v tvári na seba prestala podobať. No prešlo pár týždňov a Paťa doslova šokuje! Keď si pozriete jej staršie fotky a tie, ktoré pridala nedávno, vyzerá to, že na záberoch sú dve odlišné ženy! Patrícia sa na seba už vôbec nepodobá a na niektorých fotkách pripomína porcelánovú bábiku. Veď, posúďte sami.

FOTO: Pamätáte si na krásnu superstaristku Martinu Šindlerovú? Vieme, ako vyzerá a čomu sa venuje!

Viac fotiek s extrémnou premenou Patrície Vittek nájdete V NAŠEJ GALÉRII TU:

Možno bás bude zaujímať

Známy brankár prežíva veľký žiaľ: Priateľka odišla na dovolenku, už sa nevrátila. Dôvod šokuje!

VIDEO Nikola Weiterová rozvášnila dav mužov: Z jej sexi zadku vám padne sánka!