FOTO VNÚTRI Tak toto je riadna zmena! Pozrite sa, čo so sebou porobila víťazka jojkárskej šou!

"Kedy ako nájdem niečo, čo mi nesluší?" položila si otázku Nela na svojom profile na sociálnej sieti a priložila fotografiu. A nie hocijakú. Z niekdajšej víťazky jojkárskej šou Hotel Paradise je na nej celkom iná žena. Za všetko môže nová vizáž a tou sú ryšavé vlasy. "Si veľmi pekná, ale táblondje o dosť krajšia. Toto je nič moc. Vidno, že to je umelé. Blond je na tebe lepšia. Toto nie, vyzeráš ako transvestita. Tebe ide blond," znejú komentáre pod Nelinou fotkou. Ktovie, či v prípade Slovákovej ide o radikálnu zmenu imidžu, alebo si len vyskúšala pokus s parochňou. Každopádne Nela by nemala vymyšľať a mala by celkom určite ostať pri svojej doterajšej farbe vlasov, ktorou bola blond.

