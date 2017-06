FOTO VNÚTRI Takto sa za roky zmenil druhý víťaz Farmy: Čo sa to s ním stalo?

Čítajte viac O rozdelení výhry sa finalisti Farmy dohodli vopred!

Ubehlo už dlhých päť rokov od finále druhej série Farmy. Jej víťaz, Radomír Spireng sa po skončení šou stiahol do úzadia a dlho o ňom nebolo počuť. Dnes sa však opäť ukázal a viacerých prekvapil svojím výzorom.

Rada nezmenila ani rozprávková suma, ktorú vyhral a rozhodol sa aj naďalej venovať manuálnej práci. Vody slovenského šoubiznisu mu neučarovali a tak sa odsťahoval do Nemecka, kde pracoval pri montážnej linke. Neskôr sa presunul do Nórska, kde robil v lodenici. Práve tvrdá manuálna práca je tak zrejme dôvodom, prečo dnes vyzerá Radomír výrazne mužnejšie, ako kedysi. Robota mu nesmrdí a odzrkadľuje sa to i na jeho výzore. Klobúk dole.