FOTO VNÚTRI Totálna módna pohroma: Slovenská herečka sa tak dogabala, že sa za seba sama hanbila

Dlhoočakávaná premiéra filmu Špina sa konala začiatkom tohto týždňa. V diele Terezy Nvotovej si okrem Roba Jakaba a Dominiky Zeleníkovej zahrala aj samotná mama režisérky Terezy, herečka Anna Šišková.

Logicky sa preto aj ona objavila na slávnostnej premiére, kde však vzbudila extrémny záujem prítomných divákov. Bolo to kvôli jej outfitu, ktorý bol žiaľ nevhodný. Namiesto elegantných šiat zvolila plátené nohavice, košeľu a čierne tielko. ,,Preboha, nefoťte ma, pozrite ako vyzerám," zareagovala herečka s úsmevom na tvári, keď zbadala nášho fotografa. Nuž, nabudúce by to chcelo venovať viac času pred zrkadlom.