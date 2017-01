FOTO Vulgárna exfarmárka sa opäť nevie zmestiť do kože: Ukázala nového chlapa aj bradavku

Brunetka na snímke totiž leží v posteli a miesto podprsenky jej prsia zakrýva len partnerova hlava a ruka, cez ktorú je bradavku tak či tak vidno. Že muž na fotografii je Kataríniným novým partnerom svedčí aj komentár k tej nasledujúcej, kde bývalá farmárka opäť ,,netypicky“ leží na posteli vytrčená len v spodnej bielizni. Pripísala k nej však jasný odkaz.

,,Chýba mi môj mush,“ vyznala sa úprimne Cíbiková. Fanúšikom však neuniklo, že spomínaný prvý záber zo svojho profilu rýchlo stiahla. ,,Kde máš fotku predtým,“ zisťovala jedna z nich, keď snímka zmizla. Že by si Katka uvedomila, že fotka z postele bez podprsenky pôsobila naozaj nevkusne ako z filmu pre dospelých a mala by sa konečne krotiť?

Nech je to už akokoľvek, isté je, že ako zadaná žena, by si snímky v prádle mohla nechať pre svojho priateľa, keďže spomínané zábery majú od umeleckých či jemných aktov naozaj ďaleko. Treba však uznať, že Cíbikovej partner musí mať so svojou polovičkou poriadnu trpezlivosť, pokiaľ mu neprekáža, že jeho priateľka sa pravidelne verejne predvádza viac odhalená, než oblečená a to, čo má byť pre jeho oči, už videla viac než polovica národa.