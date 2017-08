FOTO Vulgárna Mamba na markizáckej párty: Tentokrát opäť šokovala! Čo si zas na seba natiahla?

Speváčka a herečka Dáša Mamba Šarközyová je známa pre svoj poriadne extravagantný štýl obliekania. No niekedy to vie dosť prepísknuť. Dokázala to už na viacerých akciách, na ktoré prišla dogabaná od hlavy po päty. Najnovšie sa ukázala na párty Markízy. Čím šokovala teraz?