FOTO Vystresovaný Modrovský strávil Štedrý deň na pohotovosti: Strach o milovanú osobu!

Modrovský, ktorý sa krátko pred letom rozišiel po siedmich rokoch s moderátorkou Adelou Banášovou, si neoddýchol ani počas Vianoc. Ako sa nám podarilo zistiť, jedna z najdôležitejších žien jeho života náhle skolabovala. Vystrašený Peter preto rýchlo zareagoval a krátko po sedemnástej bežal tanečník so svojou babkou do bratislavskej nemocnice, kde sa jej lekári snažili pomôcť.

S Máriiným zdravotným stavom to však vôbec nevyzeralo dobre, no mala veľké šťastie, že jej bol vnuk oporou a dokázal včas zareagovať. „Zlyhalo jej srdiečko a mala problémy s tlakom. Urgentne jej zavolali sanitku. Celú situáciu komplikoval fakt, že mala chrípku,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja, ktorý ďalej dodal, že pani Márii dali na pohotovosti infúzie a hoci je teraz doma, vyzerá to tak, že sa už čoskoro môže vrátiť späť do nemocnice.

Peter strávil na pohotovosti na Antolskej zhruba tri hodiny. Po nevyhnutných vyšetreniach a infúziách naložil babku do taxíka, kde ho čakala, kým si vyberie recept v lekárni, potom spoločne odišli domov. Azda sa už takáto situácia opakovať nebude a rodinu Modrovských čaká pekný zvyšok sviatkov. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ reagoval utrápene tanečník.