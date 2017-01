FOTO Z tejto premeny v markizáckej šou doslova odpadnete: Zo zanedbanej tetky sexi modelka!

Keď sa Mariana prihlásila do relácie, túžila najmä po nových zuboch, keďže ich zdevastovaný stav jej už ovplyvňoval zdravotný stav. Rovnako aj jej snúbencovi. „Televízia Markíza nám veľmi pomohla s prednými zubami, ktoré nám dali do poriadku, zvyšok zubov už ostal na nás, no veľmi nám to pomohlo zmierniť strach zo zubárov,“ tešila sa mladá mamička, ktorej premena ukázala správny smer aj v stravovaní a ako priznala, nakopla ju lepším smerom.

„Vďaka tomu som dnes úspešná majiteľka detského kníhkupectva, e-shopu s motivačnou literatúrou a riaditeľka spoločnosti s výživovými doplnkami. Pracujem z domu, som sama sebe pánom a mám čas venovať sa sebe a svojim deťom. Peťo sa tiež rozhodol zmeniť život a v súčasnosti premýšľa nad podnikaním.“

A hoci aj Peter vyzerá ako nový človek, najvýraznejšie sa premena podpísala na Mariane. Zo zanedbanej panej sa stala krásna usmievavá modelka s predĺženými vlasmi, novými zubami a zhodenými kilami.

