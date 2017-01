FOTO Záber, ktorý Barmošovú pekne vydráždi: Lucia na Vianoce s rodičmi a jej ex? Romantika ako hrom!

Krízu vo vzťahu priznali teraz už exmanželia v októbri 2014. Lucia sa odsťahovala z ich spoločnej domácnosti a v decembri už súd dvojicu rozviedol. K definitívnemu ukončeniu vzťahu pravdepodobne výrazne prispela Češka Petra, ktorá to s moderátorkiným ex podľa všetkého „ťahala“ už počas ich manželstva.

No zdá sa, že Barmošovej ex Paľo Barmoš je po boku Petry nadmieru spokojný. Ako párik sú spolu už od roka 2014 a zakaždým sa tvária poriadne zaľúbene. Dokázali to aj počas Vianoc, ktoré trávili spolu. Na Facebook si zavesili sladký záber, na ktorom sa tvárami túlia k sebe a za nimi je izba vyzdobená vianočnými svetlami.

A hoci od rozvodu Lucie a Paľa ubehlo už dosť času, tento záber môže moderátorku zamrzieť hlavne z toho dôvodu, že len nedávno sa rozišla s priateľom podnikateľom Martinom, ktorý má momentálne veľmi blízko k speváčke Daniele z dua TWiiNS. Napriek všetkému na moderátorke nebolo nič badať a počas celých sviatkov sa chválila zábermi s rodinou a sestrou Kvetkou Horváthovou, s ktorými trávila najkrajšie dni v roku.