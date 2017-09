FOTO Zákulisie Let's Dance: Toto ste nemali šancu vidieť! Vavrinčíkovej odhalený rozkrok, znudená Adela či zadok Evelyn!

Prvý priamy prenos nablýskanej tanečnej šou Let's Dance je za nami. V nedeľu sa na Markíze predstavilo 11 tanečných párov, ktoré sa snažili podať čo najlepšie výkony. No čo ste v televízii nemali šancu vidieť? Nahliadnite do našej galérie! Niektoré zábery stoja rozhodne za to.