FOTO Kraus už Puklušovú totálne ignoruje: A ona? Pozrite, ako zabúda na Andyho!

Vyzerá to tak, že scenárista Andy Kraus (49), ktorý si to od manželky namieril k Natálii Puklušovej (32), plánuje návrat k rodine. Domov totiž chodí ako na bežiacom páse a najnovšie aj s drahými darčekmi. A čo na to mladá herečka? Žúruje!