FOTO Reportérka RTVS Leona Kočkovičová Fučíková († 32), ktorá zomrela na Silvestra: Záber, z ktorého behá mráz po chrbte!

Leona, ktorá pracovala v RTVS a predtým 5 rokov v Krimi novinách televízie JOJ a pôsobila na juhu nitrianskeho regiónu, trávila posledné dni v roku na lyžovačke so svojou rodinou. Prvotný šok prišiel vo chvíli, keď mala v piatok spadnúť na svahu. Zrejme práve pre zdravotné problémy. Náhle zle jej však prišlo opäť v sobotu a urýchlene vyhľadala lekársku pomoc. Vybrala sa na pohotovosť do Brezna, kde však už upadla do bezvedomia, preto ju previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Žiaľ, tam zomrela.

Televízna reportérka skonala ešte pred príchodom Nového roka. Leona zomrela na náhle krvácanie do mozgu. Leona Kočkovičová-Fučíková († 32) totiž trpela skrytou chorobou, akútnou leukémiou. Keby nedošlo k jej pádu na silvestrovskej lyžovačke, krásna redaktorka a mamička dvoch dcér, mohla ešte žiť. Z jej nečakanej smrti je v šoku celá rodina, priatelia aj kolegovia, ktorí tomu stále nevedia uveriť.

Veľmi bolestivý je však pohľad na záber, ktorý si Leona spravila s manželom presne pred rokom na Silvestra. Obaja ho trávia v romantickom duchu, túlia sa k sebe a vidno, že sú nesmierne šťastní. Pri pomyslení, že takto presne o rok zomrie, behá mráz po chrbte.