Gott sa po spŕške útokov bráni: Nie som hypochonder!

Spevák takého kalibru, ako je Karel Gott, sa musí o seba dostatočne starať. Najmä o svoj hlas, ktorý bol len pred niekoľkými mesiacmi v trvalom ohrození. A keďže je maestro u lekára v poslednom čase pečený-varený, začali sa šíriť nepekné reči o tom, že spevákove problémy môžu byť psychologického rangu.

„Rozhodne nie som hypochonder, to by som dodnes spieval v Redute. Keď sa chcem posunúť, musím niečo riskovať. No tak sa to nejako rozospieva! A zase v tom hrá obrovskú rolu psychika, preto od hypochondrie čo najďalej. Ta je zábavná u Woodyho Allena, pretože je to jeho imidž,“ povedal Gott Magazínu MF Dnes.