Hargašová otvorene o ťažkých chvíľach v manželstve: Toto už nikdy nechcem zažiť!

S vašou vizážou vám asi nemôže prekážať, keď niekto nahlas povie, že máte päťdesiat rokov. Museli ste sa vyroovnať s týmto vekom?

Vôbec si to neuvedomujem, neriešim to. Skôr mám pocit, že chlapi tento vek riešia ako zlomový. Ja ako žena nemám pocit, že by som sa zle cítila, a bez problémov sa k tomu priznávam.

Vystrojili vám veľkú oslavu?

Nie, manželovi som zakázala robiť mi oslavu. Chcel mi ju zorganizovať, keďže ja som jemu vystrojila veľkú párty. Mám hrozný dátum, veď 23. decembra nikto nepôjde na žúr! A ani nemám pocit, že to chcem nejako oslavovať. Iba s úplne najbližšou rodinou.

Akú oslavu ste zorganizovali pre manžela?

Mal veľkú párty. Uňho je problém, že nikdy nemá čas, preto sme pozvali naraz všetkých od jeho spolužiakov cez kolegov, kamarátov z detstva a rodinu. Program bol prekvapenie. Larka mu na oslave zaspievala a pesničku sme nahrali aj na CD. Dva týždne som s ňou chodila na skúšky a do štúdia.

Máte v podstate všetko, napriek tomu, po čom ešte túžite?

Predovšetkým túžim po tom, aby sme boli spolu, preto som si k narodeninám želala spoločnú dovolenku. U nás je najväčší problém stretnúť sa, preto by som chcela, aby sme spolu niekam išli a oddychovali.

Aj keď ste za tie roky zvyknutá, že vás manžel je stále preč, chýba vám ešte?

Chýba!

Ako sa dá zvládnuť takýto vzťah viac-menej na diaľku?

Len s veľkou láskou a toleranciou. Úplne zvyknúť sa na to nedá. Bežne zvládam praktické typicky mužské povinnosti – od zimných pneumatík po inštalatéra.

Nie ste na to nahnevaná? Nepoviete si, načo mám muža, keď aj tak som na všetko sama?

(Smiech.) Som žena, preto si, samozrejme, aj občas pofrflem. Ale on je skvelý v tom, že mi raz za čas povie, ako si to váži, a aký je rád, že to zvládam. A my ženy to potrebujeme počuť. Potom sa znova s chuťou zapriahnem a ťahám to na vlastnom chrbte. Ale niekedy si sám robí žarty, že si doma pripadá ako hosť.

A keď príde smutná chvíľa, nechýba objatie?

Samozrejme, chýba, lebo cez Skype to nejde. Niekedy je mi smutno. Kompenzujeme si to potom, keď sme spolu. Naozaj si blízkosť užívame, neriešime hlúposti, pretože sme si vzácni. Jednoducho, keď je konečne doma, nebudem sa zaoberať tým, či vyniesol kôš alebo kam si dal ponožky. My sme vlastne po pätnástich rokoch stále novomanželia.

Ste typy, ktoré sa aj na verejnosti držia za ruky a prejavujú si lásku?

Za ruky sa bežne držíme. Inak je manžel na verejnosti skôr zdržanlivý tak ako asi väčšina mužov. Keďže je často preč, je dôležité, aby sme náš vzťah udržiavali. Máme úzus, že mi vždy pri odlete a prílete napíše správu a vždy mi k tomu niečo milé pripíše.

Pripíše minister zahraničných vecí niečo v zmysle ľúbim ťa?

Áno. (Smiech.)

Čo ste ochotná urobiť pre to, aby ste boli spolu, keď napríklad manželovi niečo do toho príde a nemôže prísť domov?

Spomínam si na jedny Vianoce, keď bol v Kosove, kde bola poľadovica a neletelo lietadlo. Lara bola ešte veľmi maličká. Vtedy som bola rozhodnutá, že naložím veci do auta a idem si ho zobrať. Potom sa nejako dopravil a prišiel domov. Nevedela som si predstaviť, že by sme boli bez neho.

Ako prežívala dcéra Lara to, že tatino je stále preč?

Keď bola malá, hovorila mu v ženskom rode, pretože bola zvyknutá oslovovať iba mňa. Alebo si spomínam, keď bol raz doma a opýtala sa ho: Tatinko, ako dlho u nás ostaneš? Vtedy ho to veľmi zamrzelo. Bolo to ťažké obdobie a neradi na to spomíname. Takéto úplné odlúčenie by som si už nechcela zopakovať.

Váš muž bojoval o post šéfa OSN. Zrejme ste ho podporovali, lebo o to stál, ale nevydýchli ste si svojím spôsobom, že sa to nestalo? Asi by ste sa vídali ešte menej.

Do dôsledkov som ho podporovala. Nebolo to ľahké obdobie pre celú rodinu, ale som naňho hrdá, že to zvládol so cťou. Obaja sme presvedčení, že v konečnom dôsledku je všetko tak, ako má byť.

Žiarli na vás manžel? Alebo vy naňho?

Zdravo mužsky áno, ale ja mu nedávam na to žiaden dôvod. Na párty nechodím, ani veľmi do spoločnosti, ak niekam idem, ukážem sa tam na hodinku a bežím domov. Keby hystericky žiarlil, pri našom spôsobe života by sme nemohli byť manželmi. Sme tak často od seba, že si musíme dôverovať. Napokon, obaja sme stále na očiach verejnosti.

Ako vás vnímajú iní muži? Vzbudzujete skôr rešpekt alebo počúvate komplimenty a oslovujú vás s pozvaním na kávu?

Myslím si, že majú skôr rešpekt, na kávu ma ani nepozývajú. Keď mi niekto povie niečo pekné alebo zalichotí, je to skôr žena.

Myslíte, že je to pre vášho manžela, alebo ako žena nevysielate povestné signály do okolia?

Myslím si, že je to oboje. Asi nič nevysielam a podľa mňa je to aj rešpekt voči manželovi.

Váš výzor určite inšpiruje mnohé päťdesiatničky. Prezradíte, ako sa o seba staráte?

Nie som dobrým príkladom starostlivosti o seba. Nechodím na kozmetiku ani na masáže, nepoužívam krémy. Cvičím pilates. Je skvelý nielen na tvarovanie postavy, ale aj na chrbticu, s ktorou mám veľké problémy. Na štíhlu líniu zaberá u mňa stres. Som stále v pohybe, neobsedím. Ale pred vekom neutekám. Veď je to jedna z mála spravodlivých vecí.

Keby ste mali pri svojich okrúhlych narodeninách trochu rekapitulovať: Čo bolo vo vašom živote zatiaľ to najťažšie a, naopak, to najlepšie?

Som Kozorožec a pre nás je rodina všetkým. Najlepšie je pre mňa to, že sa mi napokon podarilo mať úplnú rodinu. Mám aspoň dve deti, pretože som vždy chcela mať viac detí, a to je pre mňa najkrajšie. Zlých období bolo veľa, ale vytesňujem ich. Aj keď mi niekto ublíži, po istom čase sa na to naozaj nepamätám.

Vo vašej brandži sú ostré lakte a intrigy bežná záležitosť. Zrejme ste to neraz zažili na vlastnej koži.

Práve preto sa vyhýbam všetkým večierkom. Nepotrebujem si nosiť domov zlú energiu. Je to aj výsada veku, že sa stretávam s ľuďmi, s ktorými sa chcem stretávať, ktorých mám rada a ktorí majú radi mňa.

Boli ste rozvedená, považovali ste rozpad manželstva za zlyhanie?

V tej chvíli som to považovala za zlyhanie, a keď to prežívate, je to naozaj hrozné. Ale je dobré vedieť si povedať, že všetko zlé je na niečo dobré a všetko sa deje pre niečo. Akokoľvek a čokoľvek sa stalo, z prvého manželstva mám úžasnú dcéru, ktorú milujem a som za ňu vďačná.

Celá rodina ju zbožňuje. Dnes spolu s exmanželom kamarátsky komunikujeme a myslím si, že aj vtedy sme to riešili tak, aby naša dcéra trpela čo najmenej a aby sme ju nezaťahovali do svojich problémov.