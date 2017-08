Heidi po smrti manžela Iva († 84) opäť na pódiu: Koncert plný sĺz!

Heidi prišla do mestečka Šenov sama a na pódium vyšla pre problémy so zvukom s hodinovým meškaním. Keď konečne začala hrať, asi v polovici vystúpenia sa rozplakala.

Stalo sa to pri pesničke Dík za tvůj kus ráje, keď sa speváčka otočila chrbtom k publiku a niekoľko minút trvalo, kým nabrala sily na pokračovanie. „Tušila som, že to bude ťažké, ale nie až takto,“ prezradila pre český Blesk Heidi, ktorá sa ešte stále nevyrovnala so smrťou svojho manžela Iva.