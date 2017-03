Herci z Búrlivého vína o svojich najkrajších Vianociach: Ako trávili sviatky v detstve?

1. Ako si spomínate na Vianoce v detstve?

2. Pamätáte si ešte na Štedrý deň, keď ste boli dieťaťom?

3. Kedy ozdobujete stromček?

4. Čo na vašom štedrom stole nesmie chýbať?

5. Vtipná príhoda, ktorá sa vám spája s Vianocami...

6. Čo by ste k sviatkom zapriali čitateľom Plusky?

Kristína Turjanová (37)

1. Spomínam si ešte na časy, keď sme trávili Štedrý večer so starými rodičmi. Bolo to pre mňa čarovné. Babička piekla tie najlepšie koláče na svete a stromček bol vtedy pre mňa to najväčšie kúzlo, aké mohol Ježiško priniesť, pretože som ho uvidela až po štedrovečernej večeri.

2. Keď sme boli na Vianoce u babky a dedka, podávala sa zabíjačka, čo bolo vtedy normálnym zvykom, a odkedy starí rodičia už nie sú medzi nami, máme rybu a zemiakový šalát, ktorý už odmalička nemám rada. No na stromček sa stále teším ako malá. (úsmev)

3. Stromček budeme zdobiť tesne pred večerou, aby sme malému Markovi urobili prekvapenie. Neriadim sa trendmi, dávam prednosť svojej klasike. (úsmev)

4. Oblátky, celá naša rodina ich miluje.

5. Viem, že každé Vianoce sa moja mamina snažila, aby bolo všetko tip-top a potom unavená na smrť hneď po večeri zaspala pri rozprávke v televízii. Keď som sa jej niečo opýtala, tak mi odpovedala opisom toho, čo sa jej práve snívalo. A niekedy to boli veľmi zaujímavé skomoleniny, na ktorých sme sa spolu smiali, keď som jej o tom ráno rozprávala.

6. Aby sviatky prežili v zdraví, šťastí a v rodinnej pohode.

Marek Majeský (44)

1. Ako na jeden z najočakávanejších dní v roku. Stromček a darčeky sme s bratom uvideli až 24. večer. Keď sa v našej zavretej panelákovej obývačke zrazu rozozvučala vianočná zvonko hra, rozsvietil sa vianočný stromček a my sme pekne „vyštafírovaní“ slávnostne vstúpili k prestretému stolu. (úsmev)

2. Oproti môjmu detstvu sa toho veľa nezmenilo. S manželkou sa snažíme dodržiavať podobné zvyky a tradície, ako dodržiavali moji a jej rodičia. Rozdiel je iba v uhle prežitku vianočnej atmosféry. Dnes, už ako rodičia, sa pod vianočným stromčekom stretávame najmä pre rozžiarené očká našich detí.

3. Keďže naše dievčatá sú ešte malé princezné, snažíme sa ich ešte stále udržiavať v radostnom očakávaní a prekvapení, že stromček i darčeky prichádzajú zároveň s Ježiškom 24. decembra večer. Takže naša príprava si vyžaduje rafinované a tajnostkárske plánovanie. (úsmev)

4. Kapustnica, kapor, oblátky s medom, orechy, jablko.

5. Nepatrím k tým typom, čo si pamätajú, či nebodaj zapisujú vtipy a zábavné príhody. (úsmev) Pre mňa sú Vianoce všeobecne o radosti, pokoji a celej rodine s úsmevom na tvári.

6. Veľa radosti, lásky, pokoja a hlavne zdravia v kruhu svojich najbližších.

Pavol Sedlačko (28)

1. Doma bolo vždy cítiť pravú vianočnú atmosféru, najmä keď sme ozdobovali stromček a vo vani plával kapor. Vtedy som skoro celé prázdniny trávil vonku s kamarátmi. Najčastejšie sme hrávali hokej a vždy som bol Peter Bondra. (úsmev) Na Štedrý večer sme mali tradičnú vianočnú večeru a potom sme už netrpezlivo čakali na Ježiška. Jeho príchod nám oznámil malý kovový zvonček. Po rozbalení darčekov sme išli k tete, kde sa stretla celá rodina. Už vtedy pre mňa mali tieto sviatky čaro, ktoré trvá dodnes.

2. Štedrý deň sa u nás vždy začínal návštevou rodiny, kde sme si vzájomne vinšovali. Po príchode domov začala mama chystať večeru a my sme si pustili rozprávky. Samozrejme, od nás mama potrebovala v kuchyni pomôcť, tak sme jej popri zavadzaní aj trochu pomohli. Večer sme celá rodina pripravili štedrovečerný stôl a spoločne si k nemu sadli. Po večeri prišlo na rad rozbaľovanie darčekov a potom sa išlo na polnočnú omšu.

3. Väčšinou, keď prídem domov k rodičom, stromček je už ozdobený. Myslím si, že je zbytočné každý rok meniť výzdobu podľa nového trendu. Niektoré gule, ktoré u nás visia, majú viac ako 20 rokov a dotvárajú tú pravú vianočnú atmosféru.

4. Ešte pred samotnou večerou si dáme cesnak s medom a oplátku. Začíname dvoma polievkami, hrachovou a hubovou. Samozrejme, nesmie chýbať hlavný chod v podobe vyprážaného kapra so zemiakovým šalátom. Potom nasledujú opekance s makom a na záver jablko. Mamina je skvelá kuchárka, ktorá to vie celé dokonale pripraviť.

5. Otec dostal pod stromček novú lyžiarsku kombinézu. Samozrejme, si ju hneď musel vyskúšať. Sedela mu perfektne, pár minút sa v nej premával, no keď mu už bolo teplo, chcel si ju vyzliecť. Problém bol v tom, že sa mu zasekol zips a on s tým bojoval minimálne hodinu. Potom to už vzdal a vybral sa v nej aj do kostola... aspoň mu nebola zima. Našťastie už teraz ju na sebe nemá. (úsmev)

6. Želám im, aby tieto sviatky prežili pokojne a spokojne v kruhu svojich blízkych.