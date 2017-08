Herec Štefan Kožka: Takto sa posťažoval na seriál Horná Dolná!

Horná Dolná a jej obyvatelia sú ojedinelí a ťažko sa dá predstaviť, že by bol tento seriál bez nich. No predstaviteľka krčmárky Terezky, herečka Šebová, sa onedlho poberie na materskú. Plánujú ju nejako odstaviť?

„Zuzka je veľká profesionálka, bude s nami točiť, pokiaľ bude môcť. Nie je tajomstvom, že keď to bude už viditeľné, tak v tých dieloch nebude a potom by mala nastúpiť znova,“ prezradil herec, ktorému dáva natáčanie poriadne zabrať.

„Je to veľmi náročné točenie. Toto nie je štúdiová záležitosť, točíme v reáloch. Každý obraz je v inom priestore. Všetci sa presúvajú najskôr k doktorovi, potom do krčmy. Niekedy lietajú lietadlá, potom dedinčania kosia trávu a sú v tom aj viaceré iné pracovné obmedzenia, je to o držku,“ dodal Kožka.