Herečka Kanócz je späť na obrazovke: Neuveríte, kto jej robil spoločnosť na pľaci

Seriál RTVS Tajné životy pred viac ako rokom zaujal množstvo fanúšikov. Napriek tomu, že sa venoval náročnej problematike týraných žien a riešil šikanu či ich náročný osud, diváci si ho nesmierne obľúbili. Niet sa preto čomu čudovať, že televízia sa rozhodla nakrútiť druhú sériu. Medzi nové tváre obsadili aj Zuzanu Kanócz, ktorá sa tak po dlhšej pauze vracia pred kamery.



„Možno diváci a okolie to považujú za môj návrat, ale ja som úplne neodišla, iba som zvoľnila pracovné tempo, aby som sa mohla starať o deti tak, ako chcem. Ponuky, ktoré mi prichádzali, neboli také zaujímavé, aby som odchádzala od detí, a podmienky, ktoré som si kládla, nemohli splniť. Natočila som jeden seriál v Česku a tu Tajné životy II. Zvážili sme, či by som to zvládla s dojčením a so všetkými presunmi a povedali sme si, že nám to za to stojí. Izabella musela byť so mnou na pľaci a s Lucasom musel zostať niekto doma. Zorganizovať to a zabezpečiť všetko potrebné nebolo vždy jednoduché. Točila som aj v noci, zatiaľ Izabella spala v aute, keby sa zobudila na dojčenie. Je to veľká hipisáčka,“ prezradila herečka.