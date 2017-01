Herečka Kristína Greppelová z jojkárskych Prázdnin: Plánuje ďalšie dieťa?

Kristína Greppelová už šiesty rok tvorí pár s hercom a spevákom Tomášom Palonderom. Plánuje so svojím partnerom zaobstarať svojmu 9-ročnému synovi Adamkovi súrodenca? „Keď to príde, tak to príde. Biologické hodiny mi netikajú, čas ma nesúri. Ale bábätku by som bola rada, aj keď Adam nechce, lebo je rád jedináčikom. Mala by som to čím skôr stihnúť, keď už bude pubertiak, nebude mi chcieť ani pomáhať.“

Čítajte viac Bývalá hviezda Paneláka: Návrat na obrazovky jej prekazila kolegyňa