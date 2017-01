Herečka Kristína Svarinská: Ťažké obdobie je za mnou. Konečne počúvam samú seba

Kristína Svarinská (27) po veľkej životnej strate istý čas oddychovala a „upratovala sa“. Teraz chytila druhý dych a je pripravená na všetko.

Predvlani sa špekulovalo, či nečakáte bábätko...

Som typ, ktorý v stresových a záťažových situáciách priberá. Prežila som náročné obdobie a moje telo sa rozhodlo vyrovnať sa s tým po svojom. Ale keby som schudla, médiá by špekulovali, že som pod vplyvom udalostí začala trpieť anorexiou. Nikdy ich neuspokojíte, to si treba uvedomiť. Som, aká som, a som za to vďačná.

V študentských časoch ste žili na pizzi a cestovinách, dnes, naopak, múku nejete. Aby ste nepribrali?

Nejem lepok, takže sa vyhýbam potravinám, ktoré ho obsahujú. Niežeby som bola celiatik. Jednoducho som sa pred istým časom rozhodla, že múku k životu nepotrebujem, bývalo mi po nej ťažko. Z dlhodobého hľadiska viem, že je mi omnoho lepšie, keď sa lepku vyhýbam. Rovnako je to s mliečnymi výrobkami. Začala som sa im vyhýbať asi pred piatimi rokmi, keď som sa rozhodla riešiť zdravotné problémy pomocou čínskej medicíny. Nešlo o nič vážne, len mi nevyhovoval môj celkový stav. Bývala som unavená, bez nálady, často som mala pocit, že som zavodnená. Počas tohto obdobia som viac či menej extrémne dodržiavala tieto stravovacie návyky. Na krátky čas som sa k múke a mlieku vrátila, ale nespravilo mi to dobre.

Nemáte však príliš asketický jedálny lístok? Čo si vlastne doprajete?

Jem veľa zeleniny, ovocia, pohánky, pšena, quinoy. A tak stále dokola. Mám rada ázijskú kuchyňu, takže rôzne karí a ryžové rezance. Na tom si viem veľmi pochutiť!

Diéty už nedržím

Vyskúšala som všetko možné a niekedy som si tým, podľa mňa, len ublížila. Už viem, že netreba stratiť hlavu, mať úsmev na perách a pokoj v srdiečku. Všetko ostatné príde s tým. Ak viete, že žijete zdravo, športujete a dokážete si aj oddýchnuť, výsledok sa dostaví.“

Vyžaduje si vaša práca skôr fyzickú alebo psychickú kondičku?

Oboje, ide to ruka v ruke. Fyzičku si nejako dokážem ustrážiť, ale so psychikou to vie byť náročnejšie. Je síce pravda, že herec dokáže svoje trápenia a ťažkosti pretaviť do roly a niekedy mu to je aj nápomocné. Ale nedá sa tak fungovať donekonečna. Telo si pamätá a vráti nám všetko, čo mu vezmeme. Má právo na oddych. Aj myseľ. Takmer všetci sa dnes naháňame a máme pocit, že sme nesmrteľní a že nám všetko utečie. Často utekáme len sami pred sebou. Je dôležité udržiavať sa v kondícii, ale vyžaduje si to aj vedieť si oddýchnuť.

Vás telo ešte nikdy nezradilo?

Našťastie som zdravá ako ryba a okrem svojho narodenia som nikdy nebola v nemocnici, nikdy mi nič ani nešili – klopem si na drevo. Ako dieťa som síce často mávala zápaly priedušiek, dokonca trikrát aj zápal pľúc. Ale asi v osemnástich to prestalo a posledné roky neužívam žiadne lieky, antibiotiká, nič. Len vitamíny, minerály, prírodné produkty. Keď ma prepadne nádcha, okamžite nasadzujem zázvor, citrón, grep, cesnak. Každé ráno si dám napríklad lyžičku maku, je to výborný zdroj vápnika. A tak sa snažím jednoducho vyživovať telo, aby bolo pripravené na všetko.

