Herečka Petra Vajdová nie je jediná, kto si sadol opitý za volant: Aj tieto celebrity si zavarili!

Petra Vajdová (32)

Herečka

Jedna z hlavných postáv Búrlivého vína, ktorá sa už čoskoro objaví aj vo veľkolepej tanečnej šou Let‘s Dance, si narobila problémy ako hrom. Pred pár dňami ju zastavili policajti a nežná herečka nafúkala až 2,4 promile.

Vajdová má pritom veľmi dobre našliapnuté a kariérne sa jej darí. Preto je zarážajúce, prečo si za volant sadla pod parou. Ak ste si mysleli, že táto nepríjemnosť obľúbenej herečke zničí kariéru, ste na omyle.

Kontaktovali sme riaditeľa PR a marketingu v Markíze, aby sa nám vyjadril k prípadu, a dostali sme takúto odpoveď. „Všetky možné scenáre sú zatiaľ otvorené. Myslíme si však, že v tomto prípade si Petra zaslúži druhú šancu,“ reagoval Michal Borec.

Miko Hladký (44)

Spevák

Nezodpovednosť sa prejavila aj u Mika. Spevák skupiny Gladiator sa v novembri 2015 stal účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej mu policajti namerali až 1,58 promile alkoholu v krvi. Svojím terénnym autom narazil do stĺpa verejného osvetlenia a následne do steny rodinného domu.

Opilecký prešľap stál hudobníka vodičský preukaz, ktorý mu policajti vzali ihneď na mieste, no jeho kariéru to nijako neohrozilo. Miko pritom alkoholových kiksov mal niekoľko, no odniesli to len jeho autá. Všetko však vzápätí veľmi oľutoval.

Eva Varholíková-Rezešová (39)

Známa Boháčka

Eva si momentálne za mrežami odpykáva trest za svoj čin. Pred piatimi rokmi spôsobila smrteľnú dopravnú nehodu na maďarskej diaľnici. Na svojom aute pod vplyvom alkoholu nabúrala do zadnej časti iného osobného auta.

Posádka nehodu neprežila, v plameňoch zahynuli štyria ľudia. Varholíkovej- Rezešovej po tragickej havárii namerali v krvi 1,5 promile alkoholu. Najskôr ju odsúdili za tento skutok na deväť rokov, no zdá sa, že za dobré správanie ju už o rok pravdepodobne pustia domov.

Roman Luknár (52)

Herec

Poriadne si zavaril aj herec Roman Luknár, ktorý momentálne účinkuje v Búrlivom víne. Muži zákona mu v krvi namerali až 1,73 promile alkoholu. Len pre zaujímavosť a predstavu, mohol mať v sebe napríklad 2,5 dl tvrdého alkoholu, vyše pol litra sektu alebo 6 veľkých pív.

Hoci by sa mohlo zdať, že hercovi takáto nepríjemnosť skomplikuje kariéru, opak bol pravdou. V Paneláku, kde vtedy pôsobil, ostal naďalej a neskôr ho do svojich radov pretiahla Markíza.