Herecké esá zo seriálu Prázdniny spomínajú na detstvo: Do čoho nútili Kostelného a neuveríte, čo sa hrávala Norisová

1. Ako si spomínate na prázdniny v detstve? 2. Ktoré hry ste sa hrávali s kamarátmi?

Marko Igonda (42)

1. Cez prázdniny som väčšinou bol s rodičmi niekde na dovolenke. V lete sme chodievali, samozrejme, k moru a v zime zase na hory lyžovať. Keď mám pravdu povedať, tak som veľmi veľa čítal. Som jedináčik, takže som bol väčšinou sám a vždy som si s mamou listoval knihy. Prečítal som takmer všetky, ktoré sme mali doma.

2. S partiou sme sa hrali „bojovky“, samozrejme. Mali sme zákopy a akože bomby. Doteraz si pamätám situáciu, keď po nás išla jedna partia. Vtedy som im povedal, že sa musíme postaviť za stromy a musíme kopírovať uhol, kade bežia, aby nás nevideli. Keď boli pri nás už blízko, tak sme na nich hrôzostrašne vyskočili. Pamätám si to, akoby to bolo dnes. Asi som bol v minulom živote pri nejakých bojoch. (úsmev) Tým, že som vyrastal v oblasti pri Žiline, konkrétne v Trnovom, tak som mal blízko lesy a hory. S kamošmi som bol stále tam. Hrávali sme sa tam ako chlapci pomerne často.

Kristína Greppelová (32)

1. Trávili sme čas v Banskom Studenci, kde máme chatu. Keďže sme boli traja súrodenci, tak aj s kamarátmi sme vytvorili tím asi desiatich detí a naháňali sa tam po kopcoch. Nikdy by som to za nič nevymenila a pokojne by som si to ešte niekedy zopakovala, pretože skutočne som mala pekné detstvo. Rodičia mali množstvo známych s deťmi a vždy, keď sme išli na dovolenku, či už to bolo Chorvátsko, alebo podobne, tak tam bolo množstvo detí, s ktorými som zažila niekoľko zážitkov. Samozrejme tam prebehli aj prvé lásky, pretože som bola dosť skoro zaľúbená. Mala som približne 6-7 rokov a už som reagovala na mužov. (úsmev)

2. Veľmi som sa vždy tešila na výlety, pretože sme sa tam hrávali na Indiánov. Keď som mohla hrať nejakú ich obeť, tak som bola veľmi šťastná, že som mohla byť nimi zviazaná a že stoja pri mne. Hrali sme sa za mojich čias podľa mňa tradične. Aj na mamičku a na otecka. (úsmev)

Tomáš Matonoha (45)

1. Prázdniny mám spojené s horami a lesami, pretože sme často cestovali na Slovensko do Tatier alebo Bielych Karpát, takže aj prostredie natáčania seriálu Prázdniny je mi veľmi blízke. No taktiež sa mi detstvo spája aj s Česko- Slovenskom, pretože mi emigrovali príbuzní, a tak sme mali problém sa vôbec dostať do zahraničia. Za hranice som sa preto prvýkrát dostal ako 12-ročný, a to do Nemeckej demokratickej republiky, potom v trinástich do Maďarskej ľudovej republiky a v štrnástich do Bulharskej ľudovej republiky. Takže všetky spomienky mám spojené s lesmi a horami.

2. Tiež sme ako rodina navštevovali rekreačné oblasti, kde bolo mnoho detí, a tak o rôzne hry či naháňačky rozhodne nebola núdza. Samota bez kamarátov sa mi neosvedčila.

Lucia Šípošová (36)

1. Väčšinou som bola u babičky a deda v Partizánskom. Bývali totiž v takom „baťovskom“ trojposchodovom dome s tromi vchodmi, kde bol, samozrejme, aj veľký dvor. Bolo to asi najúžasnejšie bývanie, na ktoré si pamätám. Je mi ľúto, že dnešní rodičia deti od tohto nejakým spôsobom skôr separujú a ani nevedia, o čo prichádzajú. Ľudia sú si v generačnom dome bližší. Každé leto som sa tam stretla aj s deťmi z celého Slovenska.

2. Hrali sme sa na drakulu. Jeden bol hlavný drakula a jeden upír. Keď drakula niekoho našiel, tak sa automaticky premenil na upíra. Bola to kvázi niečo ako schovávačka. Najradšej som sa ukrývala na breze v parku. Vždy som vyliezla tak vysoko, že ma ostatní len ťažko našli. Sedávala som tam totiž niekedy aj hodinu, až to kamaráti po nejakom čase vzdali. Bola som na nich nahnevaná. Hrala som sa však aj na Vinnetoua a Old Shatterhanda. Bola to slušná dávka adrenalínu.

Ľuboš Kostelný (35)

1. So sestrou nás rodičia vždy nútili chodiť do tábora. Nikdy sme tam totiž nechceli ísť dobrovoľne, no vždy tam bolo v konečnom dôsledku tak dobre a pekne, že sa nám už odtiaľ nechcelo vracať späť. Fakt sme si to tam užili. Podľa mňa je dôležité, aby aj dnešné decká vyrastali v družine. V prípade, že nemajú súrodencov, tak musia vyrastať proste v skupine, aby sa socializovali medzi kolektív, aby sa naučili deliť a taktiež vychádzať s ostatnými. Myslím si, že je to naozaj najdôležitejšie.

2. Hodiny a hodiny sme sa vedeli hrať vybíjanú. Nikdy som nesedel doma ako dnešné deti. Neustále som s kamarátmi behal po vonku. Zostali mi na to veľmi pekné spomienky.

Zuzana Norisová (38)

1. Často sme chodievali k babkám. V Rohožníku sme mali chatu, a preto sme tam so sestrou jazdili so železnou pravidelnosťou. Obe sme tam totiž záhradkárčili, no tiež sme často zdrhali na tajné túry. Hľadali sme rôzne chodníčky a nevedeli sme, kam ideme a kam nás chodník vôbec zavedie. Vždy sme dúfali, že možno nájdeme aj poklad. Raz sme dokonca našli čarovné miesto, na ktoré sme s radosťou chodili. Bol tam gaštan, keď sme naň vyliezli, mali sme tam svoj rozprávkový svet, kde sme všetko riešili.

2. Čo sa týka hier, tak sme si s bratrancami často stavali bunkre a potom sme sa hrávali na Indiánov. Keďže so sestrou sme obe herečky, nevedeli sme byť bez hry. Asi sme to už vtedy mali nejako predurčené. (úsmev) Tiež sme sa hrali rôzne hry pod vodou, vždy sme sa tak nasmiali. Nebolo dňa bez hry. Niekedy sme zakotvili aj pri telke, ale nemali sme mobily ani ipady ako dnešné deti. Je škoda, že nemôžu vyrastať v našich časoch.